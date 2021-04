Social – Vecino celebra la vittoria e le 100 presenze con l’Inter

Finalmente un po' di pace per l'uruguagio

Matias Vecino non ha certamente vissuto un periodo felice nell'ultimo anno, tormentato da un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto per parecchi mesi lontano dal campo. Ora che piano piano sta rientrando a regime e sta scalando le gerarchie del centrocampo di Conte, il calciatore uruguagio ha ritrovato il sorriso. Oggi poi, con i 10 minuti finali, giocati contro il Cagliari, Vecino ha tagliato il muro delle 100 presenze in nerazzurro