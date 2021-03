Social – Vecino: “Grazie per i messaggi. Sto bene e spero di tornare al più presto in campo”

L’Inter tramite un nuovo comunicato ha annunciato la positività al Covid-19 di altri due giocatori. Questa mattina, quindi, è stata dichiarata la sospensione immediata di tutte le attività di squadra per quattro giorni. Dunque anche il divieto di disputare il prossimo match, sabato 20 marzo, contro il Sassuolo. In più è stata impedita la partenza ai ragazzi convocati dalle rispettive nazionali.

Dopo Danilo D’Ambrosio e Samir Handanovic, si espande il numero dei contagiati in casa nerazzurra: Stefan De Vrij e Matias Vecino sono risultati positivi al Covid-19. Il centrocampista uruguaiano dell’Inter – tramite una storia Instagram – rassicura e ringrazia i tifosi per il supporto: “Grazie per i messaggi! Sto bene e spero di tornare al più presto in campo. Forza Inter”.

