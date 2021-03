Nazionali – Il Cile rinuncia ad Alexis Sanchez, niente amichevole con Bolivia

In programma per il prossimo 26 marzo, il Cile sarà impegnato in un’amichevole contro la Bolivia. Nella lista però dei 24 convocati da Martín Lasarte, neo ct della Roja, manca il nome di Alexis Sanchez. Se l’assenza di Arturo Vidal fosse scontata poiché ancora impegnato nel recupero dalla recente operazione al menisco, quella del Niño Maravilla, invece, è riconducibile quanto accaduto nelle ultime ore.

Da qualche giorno l’Inter si trova a fare i conti con il Covid-19. Sono 4 i contagi registrati, che hanno portato all’immediata sospensione di tutte le attività di squadra fino al prossimo 21 marzo. Difatti l’ATS di Milano ha vietato di rispondere alle convocazioni dalle rispettive Nazionali.

I NAZIONALI A MILANO FINO AL 31 MARZO>>>