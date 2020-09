Social – Vidal non cambia: scelta la maglia numero 22

E’ il grande acquisto di questa finestra di mercato. Arturo Vidal è da oggi ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter, per la gioia del tecnico Antonio Conte che lo ha seguito per diverso tempo. Il cileno è carico per la sua nuova avventura, come dichiarato da lui stesso sui social ed ora è arrivato anche il numero di maglia.

Come già pronosticato giorni fa, l’ex Barcellona ha scelto la maglia numero 22. Attraverso i propri social, infatti, il club di Suning ha pubblicato il post che lo ritrae con la sua nuova divisa.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<