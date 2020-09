Vidal è il vero jolly dell’Inter. Nel 3-5-2 o 3-4-1-2: tutti i ruoli che può ricoprire

E’ iniziata ufficialmente la nuova avventura di Arturo Vidal all’Inter. Il centrocampista cileno è stato seguito per diverso tempo e alla fine il forte pressing di Antonio Conte è stato decisivo. L’ex Barcellona è un vero pupillo del tecnico leccese, che non vede l’ora di vederlo all’opera. Nella sua testa, infatti, c’è l’idea di schierarlo già titolare nel prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Vidal può offrire diverse soluzione tattiche a Conte. Come mezzala nel 3-5-2 ha totalizzato ben 40 reti nei tre anni passati alla Juventus sotto la sua guida. Nel caso in cui il tecnico leccese dovesse optare per il 3-4-1-2, allora il cileno può agire anche come trequartista di pressione e favorire gli inserimenti alle spalle delle punte. Ma non solo, perché il neo acquisto può giocare anche da mediano nei due centrali davanti alla difesa, a protezione di Eriksen o Sensi nello stesso scacchiere tattico.

Un vero e proprio jolly oltre ad un leader, che Conte aspettava da diverso tempo.

