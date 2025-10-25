Inter sogna la vetta: ma Scudetto già previsto dall’algoritmo

Dopo il pareggio a San Siro contro il Pisa per 2-2 che, a sorpresa, ha frenato la corsa del Milan, ora la sfida di oggi tra Napoli e Inter vale il primo posto in classifica. Con i rossoneri a quota 17 punti, se una delle due squadre vincesse infatti il big match odierno salirebbe a 18 lunghezze che varrebbero la testa della classifica.

Sia Cristian Chivu che Antonio Conte sognano quindi di poter balzare davanti a tutti in questa ottava giornata di Serie A ma la corsa per lo Scudetto quest’anno si prospetta lunga e complicata per ogni squadra. Tuttavia, c’è l’algoritmo del supercomputer di Opta che ha le idee molto chiare su chi trionferà a fine stagione.

Stando alle previsioni di questo algoritmo, sembra infatti che l’Inter sia la squadra nettamente favorita per alzare lo Scudetto a fine stagione. I nerazzurri hanno infatti il 53,2% di chance di arrivare davanti a tutti secondo Opta. A seguire ci sono poi il Napoli (12,38%), il Milan (11,51%), la Roma (9,23%), l’Atalanta (5,12%) e la Juventus (4,24%).