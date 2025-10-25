Il DATO è netto: Napoli-Inter finisce sempre in questo modo

La giornata odierna in casa nerazzurra sarà certamente caratterizzata dalla partita Napoli-Inter, vero e proprio big match dell’ottavo turno di Serie A. La formazione di Cristian Chivu si trova costretta ad affrontare la terza trasferta consecutiva in questi ultimi giorni, dopo quelle a Roma e a Bruxelles.

Come analizza questa mattina La Gazzetta dello Sport c’è un dato piuttosto netto sui precedenti delle sfide tra Napoli e Inter. Tutte le ultime tre sfide consecutive fra queste due squadre (considerando sia i match disputati a San Siro che quelli al Maradona) sono infatti terminate con il punteggio di 1-1.

Un altro spunto curioso proposto da questa analisi è che nei testa a testa tra queste due squadre non si sono mai registrati quattro pareggi di fila e per questo motivo se anche stasera dovesse maturare un punteggio di parità, sarebbe la prima volta nella storia dei confronti fra Inter e Napoli in Serie A.