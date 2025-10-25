Dalla Spagna: sgarbo di Simeone: “Vuole il big dell’Inter”

Si avvicina la sessione di mercato di gennaio 2026 e come sempre escono i primi rumours di trattative o presunti interessamenti di grandi club per alcuni dei migliori giocatori al mondo. L’Inter è tra le società spesso più chiacchierate in sede di mercato perché in rosa ha tanti giocatori di alto livello che possono piacere ad altre squadre.

Secondo quanto riportato in Spagna da media come Fichajes.net e da Nacional.cat, un club che sta attualmente osservando in casa Inter sarebbe proprio l’Atletico Madrid. Il suo allenatore Diego Simeone (tra l’altro pure ex giocatore nerazzurro) apprezza infatti molto Lautaro Martinez e lo starebbe tenendo in considerazione per il mercato estivo.

Il club madrileno è infatti costretto a fare i conti con il possibile addio di Julian Alvarez che è esploso nella capitale spagnola e che potrebbe andare via con il Barcellona ora in forte pressing. Per sostituirlo l’Atletico starebbe tenendo d’occhio anche Lautaro Martinez che è molto apprezzato da Simeone per le sue qualità e la sua grinta.

L’opinione di Passione Inter

Secondo la nostra redazione si tratta di un’ipotesi di mercato veramente difficile da credere in questo momento. Lautaro Martinez è il capitano dell’Inter ed è legatissimo a questi colori e a questo club. Ha sempre dimostrato di sposare a 360° la causa nerazzurra e pare difficile ipotizzare un suo addio per giocare all’Atletico Madrid.