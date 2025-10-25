Supercoppa Italiana: data e avversaria ufficiale dell’Inter

La Lega Serie A ha svelato in queste ore il tabellone ufficiale delle partite della prossima Supercoppa Italiana. Ancora una volta non si disputerà nei confini nazionali ma verrà giocata nuovamente in Arabia Saudita. Tra le squadre partecipanti ci sarà anche l’Inter, scopriamo ora quali sono le date e le avversarie dei ragazzi di Chivu.

L’Inter scenderà in campo a Riad il 19 dicembre – alle ore 20 italiane – per affrontare il Bologna, club vincente dell’ultima Coppa Italia. I nerazzurri e i felsinei si sfideranno conoscendo già chi avrà vinto l’altra semifinale. Infatti, 24 ore prima di questa gara si affronteranno il Napoli e il Milan sempre nel medesimo stadio.

Infine, si terrà la finale sempre a Riad in data 22 dicembre, naturalmente tra le vincenti delle due partite Napoli-Milan e Inter-Bologna. Per i nerazzurri di Cristian Chivu ci sarà così l’occasione di provare a vincere il primo trofeo della stagione, dopo che nella scorsa edizione era svanito in modo assurdo per Inzaghi e i suoi.