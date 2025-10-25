25 Ottobre 2025

Supercoppa Italiana: data e avversaria ufficiale dell’Inter

Ecco dove e quando si svolge il torneo

La Lega Serie A ha svelato in queste ore il tabellone ufficiale delle partite della prossima Supercoppa Italiana. Ancora una volta non si disputerà nei confini nazionali ma verrà giocata nuovamente in Arabia Saudita. Tra le squadre partecipanti ci sarà anche l’Inter, scopriamo ora quali sono le date e le avversarie dei ragazzi di Chivu.

L’Inter scenderà in campo a Riad il 19 dicembre – alle ore 20 italiane – per affrontare il Bologna, club vincente dell’ultima Coppa Italia. I nerazzurri e i felsinei si sfideranno conoscendo già chi avrà vinto l’altra semifinale. Infatti, 24 ore prima di questa gara si affronteranno il Napoli e il Milan sempre nel medesimo stadio.

Infine, si terrà la finale sempre a Riad in data 22 dicembre, naturalmente tra le vincenti delle due partite Napoli-Milan e Inter-Bologna. Per i nerazzurri di Cristian Chivu ci sarà così l’occasione di provare a vincere il primo trofeo della stagione, dopo che nella scorsa edizione era svanito in modo assurdo per Inzaghi e i suoi.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.