Napoli-Inter, ECCO la scelta definitiva di Conte su Hojlund

Dopo aver perso questa mattina Alex Meret per infortunio, è arrivato anche il responso definitivo in casa Napoli per quanto riguarda il possibile impiego di Rasmus Hojlund. L’attaccante danese, rimasto a riposo nelle ultime due partite perse dalla squadra di Antonio Conte contro Torino e PSV Eindhoven, aveva riportato un problema di natura muscolare.

Quest’oggi, come riferito da Sky Sport, Hojlund non ha mostrato i progressi sperati dal tecnico leccese ed ha svolto un lavoro differenziato. Pertanto, il Napoli ha deciso definitivamente di rinunciare al recupero dell’ex Manchester United e fare affidamento su Lorenzo Lucca. L’attaccante italiano è in leggero vantaggio nel ballottaggio con Neres, nonostante non abbia convinto nelle ultime uscite dam titolare.