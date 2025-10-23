Probabili formazioni di Napoli-Inter: chi al posto di Thuram

Il big match dell’ottavo turno di Serie A sarà sicuramente Napoli-Inter. Si affrontano ancora due squadre che nel corso della passata stagione si sono contese a lungo lo Scudetto e che anche in questo campionato sembrano destinate – con più concorrenza – a duellare per i vertici della classifica. Si gioca sabato 25/10 alle ore 18 allo stadio Maradona (QUI LE INFO SU DOVE VEDERE LA GARA).

Per questa partita molto attesa il tecnico nerazzurro Cristian Chivu deve scegliere quali rotazioni fare dopo gli impegni di Champions League con Bonny che sembra essere pronto a tornare al fianco di Lautaro per questa sfida a Napoli. L’ex tecnico dell’Inter, Antonio Conte, spera invece di recuperare Hojlund che è al momento in dubbio per un problema fisico.

Di seguito le probabili formazioni di Napoli-Inter: