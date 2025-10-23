Probabili formazioni di Napoli-Inter: chi al posto di Thuram

Il big match dell’ottavo turno di Serie A sarà sicuramente Napoli-Inter. Si affrontano ancora due squadre che nel corso della passata stagione si sono contese a lungo lo Scudetto e che anche in questo campionato sembrano destinate – con più concorrenza – a duellare per i vertici della classifica. Si gioca sabato 25/10 alle ore 18 allo stadio Maradona (QUI LE INFO SU DOVE VEDERE LA GARA).
Per questa partita molto attesa il tecnico nerazzurro Cristian Chivu deve scegliere quali rotazioni fare dopo gli impegni di Champions League con Bonny che sembra essere pronto a tornare al fianco di Lautaro per questa sfida a Napoli. L’ex tecnico dell’Inter, Antonio Conte, spera invece di recuperare Hojlund che è al momento in dubbio per un problema fisico.
Di seguito le probabili formazioni di Napoli-Inter:
25 Ottobre 2025 – 18:00
Stadio Maradona (Napoli)
Napoli
4-1-4-1
Formazione
32 – Milinkovic Savic 22 – Di Lorenzo 31 – Beukema 4 – Buongiorno 37 – Spinazzola 6 – Gilmour 21 – Politano 99 – Anguissa 11 – De Bruyne 8 – McTominay 27 – Lucca Antonio Conte
Panchina
1 Meret, 25 Ferrante, 5 Juan Jesus, 3 Gutierrez, 30 Mazzocchi, 35 Marianucci, 17 Olivera, 20 Elmas, 26 Vergara, 7 Neres, 20 Elmas, 69 Ambrosino, 70 Lang, 19 Hojlund
Ballottaggi
Lucca-Hojlund 51-49%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Lukaku, Contini, Rrahmani, Lobotka
diffidati
Nessuno
Inter
3-5-2
Formazione
1 – Sommer 25 – Akanji 15 – Acerbi 95 – Bastoni 2 – Dumfries 23 – Barella 20 – Calhanoglu 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 14 – Bonny 10 – Lautaro Martinez Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 91 Calligaris, 31 Bisseck, 6 De Vrij, 42 Palacios, 30 Carlos Augusto, 8 Sucic, 17 Diouf, 7 Zielinski, 16 Frattesi, 11 Luis Henrique, 94 P. Esposito
Ballottaggi
Sommer-Martinez 70-30%, Mkhitaryan-Sucic 60-40%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Thuram, Di Gennaro, Darmian
diffidati
Nessuno
Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni – Baccini
Quarto Uomo: Ayroldi
Var: Marini – AVar: Pezzuto