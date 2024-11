Sommer insuperabile con l’Inter: è il miglior nella storia della Champions

La partita con l’Arsenal ha regalato una grande vittoria all’Inter e confermato una caratteristica dei nerazzurri in Europa: una grande solidità difensiva. La squadra di Inzaghi, infatti, non ha incassato ancora un gol dopo 4 giornate (primato condiviso solo con l’Atalanta). E lo dimostrano anche i numeri di Yann Sommer.

Da quando veste la maglia interista, il numero uno svizzero ha ottenuto 8 clean sheet in 11 presenze totali, condite da 39 parate e solamente 4 gol subiti. In totale, Sommer ha mantenuto la porta inviolata per il 73% delle volte.

Tra i portieri che hanno raccolto almeno 10 presenze in un singolo club è quello con la percentuale migliore della storia della Champions League.