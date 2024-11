Inter su due attaccanti in Serie A: formula e colpo immediato

L’Inter inizia a muoversi a fari spenti in vista dell’apertura del mercato di gennaio. Il club nerazzurro non sembra avere in questo momento particolari esigenze, ma rimane aperto ad ogni soluzione in entrata soprattutto se in uscita dovesse muoversi qualcosa.

La scorsa estate, ad esempio, non sono andati a buon fine i tentativi da parte della società di riuscire a cedere Arnautovic e Correa. Entrambi andranno in scadenza al termine di questa stagione, non rientrano nel progetto tecnico dell’Inter e per questa ragione non stanno trovando tanto spazio nelle rotazioni di Simone Inzaghi.

Qualora dovessero arrivare delle offerte in entrata a gennaio per entrambi, scenario che appare comunque complicato, il club nerazzurro aprirebbe a condizioni agevolate. In quel caso, sarebbe poi necessario tornare ad intervenire sul mercato in entrata alla ricerca di profili utili per la seconda metà di stagione.

Tra questi, due attaccanti osservati dal club nerazzurro potrebbero arrivare proprio dal campionato italiano. Come riportato da Calciomercato.it, profili da seguire sono quelli di due centravanti che tanto bene stanno facendo con le maglie di Parma e Verona, vale a dire Bonny e Tengstedt.

A fronte della volontà dell’Inter di sostenere un’eventuale trattativa in prestito con diritto di riscatto, bisognerà capire anche quanto Parma e Verona saranno propense ad aprire ad una formula del genere nel bel mezzo della stagione e in piena lotta per non retrocedere.