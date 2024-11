Nuovo attaccante per l’Inter dal Napoli: “E’ l’ideale”

Mancano solamente tre giorni allo scontro diretto per la corsa scudetto tra Inter e Napoli. Una partita ricca di temi: dal ritorno di Antonio Conte e Romelu Lukaku da avversari a San Siro, al duello tra le ultime due squadre ad aver vinto il campionato italiano e che si contenderanno domenica sera la vetta della classifica.

Proprio tra le fila degli azzurri, c’è un calciatore che da sempre ha attirato l’interesse dell’Inter e che sta facendo non poca fatica a ritagliarsi uno spazio nelle rotazioni di Conte. Parliamo di Giacomo Raspadori, attaccante finito in fondo alle gerarchie del tecnico leccese che potrebbe presto decidere di cambiare aria per rilanciarsi altrove.

Come riportato sul canale Youtube di Calciomercato.it da Maurizio Russo, Raspadori potrebbe quindi rientrare nella rosa dei nomi osservati dall’Inter per il reparto avanzato in vista del mese di gennaio qualora riuscisse a liberarsi di almeno un attaccante tra Arnautovic e Correa in uscita: “In attacco il nome ideale sarebbe Raspadori, ma immaginare che il Napoli venga a regalarti Raspadori nella corsa scudetto è pura follia”.

Un’idea senz’altro intrigante per la formazione nerazzurra, ma che dovrebbe scontrarsi con una realtà ben delineata. Appare infatti difficile che il Napoli, in piena corsa con l’Inter per lo scudetto, possa rinforzare una diretta concorrente a metà stagione.