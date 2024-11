Juventus bruciata: SVELATO il colpo dell’Inter a gennaio

La stagione è entrata nel vivo, ma nel frattempo le società sono già attive anche in sede di mercato per valutare alcuni possibili rinforzi per il mercato di gennaio. Come sottolineato da Marotta ieri, prima di Inter-Arsenal, i nerazzurri si muoveranno solo in caso di occasione per un giovane talento.

Un identikit che sembra portare a Nicolò Bertola dello Spezia, in scadenza di contratto a giugno. Il giovane difensore piace anche alla Juventus, ma come riportato da Paolo Paganini di Rai Sport, durante la trasmissione TiamoCalciomercato, l’Inter sarebbe avantaggiata.

Questo per via dei rapporti diretti con il club ligure, legati al discorso Francesco Pio Esposito. Pertanto, è molto probabile che l’Inter possa fare questa operazione a gennaio lasciando Bertola in prestito allo Spezia fino a fine stagione.