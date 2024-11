Marotta svela l’identikit del colpo di gennaio: tutti i nomi per l’Inter

Intervistato da Sky Sport nel pre-partita di Inter-Arsenal, il presidente nerazzurro, Beppe Marotta, si è soffermato anche sulle possibili strategie di mercato per gennaio. Nello specifico, il numero uno interista ha specificato come le uniche operazioni possibili potranno essere per eventuali occasioni legate a giovani talenti.

Le parole di Marotta hanno tracciato un identikit abbastanza chiaro, che sembra condurre verso un profilo specifico: quello di Nicolò Bertola. Il difensore classe 2003 dello Spezia è in scadenza di contratto e i buoni rapporti con l’Inter potrebbero agevolare un suo passaggio in nerazzurro con qualche mese d’anticipo.

Sul taccuino dell’Inter ci sono anche altri profili giovani, soprattuto per quanto riguarda la mediana. Su tutti ci sono Samuele Ricci del Torino e Adrian Bernabé del Parma, anche se per entrambi sembra difficile riuscire a imbastire un’operazione già in questa stagione. Più probabile che l’Inter si faccia sotto in estate.

Discorso simile anche per Daniel Maldini. Nel caso dell’attacante del Monza, in particolare, pesa la clausola da 12 milioni di euro. Un investimento importante che l’Inter potrebbe valutare seriamente solo per la prossima stagione.

Diversa, invece, l’ipotesi Reda Belahyane. L’Hellas Verona, infatti, non è nuovo a operazioni in uscita nel mercato di gennaio. Ecco, allora, che il profilo del centrocampista classe 2004 potrebbe prendere quota, soprattutto se Asllani dovesse continuare a non convincere in queste settimane.