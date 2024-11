“Affare tra Inter e Juventus”: l’annuncio sul nuovo colpo gratis

La difesa sarà uno dei reparti sul quale l’Inter proverà a intervenire in sede di mercato nei prossimi mesi. L’obiettivo è rinnovare la rosa e uno dei principali obiettivi sembra essere Jonathan Tah del Bayer Leverkusen.

Il difensore tedesco è in scadenza di mercato e ha già annunciato che non rinnoverà il contatto con il club tedesco. Come sottolineato da Paolo Paganini di Rai Sport su TiamoCalciomercato, per Tah sarebbe in corso un derby di mercato tra Inter e Juventus. Da tenere d’occhio anche il possibile inserimento di mercato del Bayern Monaco.