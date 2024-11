Sommer sprona l’Inter: “Non importa se siamo i migliori, conta solo una cosa”

Il pareggio contro il Napoli ha lasciato un po’ di amaro in bocca in casa Inter, con i nerazzurri che hanno fallito il sorpasso al primo posto in Serie A. Yann Sommer, però, non vuole abbassare la tensione e, ai microfoni di Sport Mediaset, ha motivato i compagni per il prosieguo di stagione.

Queste le sue parole:

“A me non importa se siamo la migliore squadra di quelle che sono in alto in classifica. Vediamo a fine stagione, è lunga e ci sono tante partite. Per noi è importante che affrontiamo con un grande focus tutte le partite”.