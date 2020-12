SONDAGGIO PI – L’Inter ultima nel girone B ma ancora in corsa: i tifosi ci credono? I risultati

E’ pazza Inter ma è anche un pazzo girone. I nerazzurri con la vittoria di ieri sera in Champions League contro il Borussia Mönchengladbach si sono rimessi in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale grazie alla vittoria dello Shakhtar Donetsk contro il Real Madrid.

Per passare il turno ora la squadra di Antonio Conte dovrà battere gli ucraini nell’ultima giornata e sperare in un non pareggio nell’altra sfida. Tutte in ballo, tutto in 90. Ieri la redazione di Passione Inter ha chiesto ai tifosi se credono al passaggio del turno alla luce degli ultimi risultati: ebbene la maggioranza ha espresso voto positivo. Grande fiducia nella squadra nerazzurra.

RISULTATI TELEGRAM – 69% SI; 31% NO.

RISULTATI TWITTER – 71% SI; 29% NO.

