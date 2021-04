Focolaio in Nazionale, sospiro di sollievo anche in casa Bologna: negativo Soriano

Per l’Inter è finalmente giunto il momento di tornare in campo: dopo una lunga pausa la formazione di Antonio Conte sarà di scena domani sera allo stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna. Anche la società rossoblu, come quella nerazzurra, ha vissuto le ultime ore con un filo d’apprensione per il focolaio scoppiato in Nazionale, che ha fatto alzare il livello d’allerta per i possibili contagi da Covid dei giocatori presenti nel ritiro azzurro.

Per il momento, però, sono arrivate buone notizie: stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, in casa Bologna è risultato negativo il tampone di Roberto Soriano, unico giocatore rossoblu presente in azzurro. Negatività che si aggiunge a quella degli interisti Barella, Sensi e Bastoni, comunicata in mattinata.

È in ogni caso troppo presto per poter tirare un sospiro di sollievo definitivo. Visti i tempi di incubazione, infatti, bisognerà aspettare ancora qualche giorno prima di poter festeggiare lo scampato pericolo.