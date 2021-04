Sensi, il gol in Nazionale per ripartire. Conte lo carica: “Avremo bisogno anche di lui”

Stefano Sensi va a caccia del riscatto. Il calciatore in questa stagione è stato ai margini del progetto Inter, soprattutto a causa dei numerosi problemi fisici che ne hanno minato il percorso. Il centrocampista, però, in Nazionale sembra aver ritrovato la forma migliore: il commissario tecnico Roberto Mancini gli ha dato fiducia, ed è stato ripagato con una rete contro la Lituania.

Una notizia importante anche per l’Inter, che nel finale di stagione avrà bisogno anche di Sensi per dare lo sprint finale nella lotta scudetto. Di questo ha parlato anche Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Sono molto contento per lui, soprattutto a livello mentale l’aver trovato la rete in Nazionale è stato molto importante. Noi abbiamo bisogno di tutti, è sicuramente una cosa positiva“.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BOLOGNA-INTER >>>