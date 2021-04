LIVE – Bologna-Inter, la conferenza stampa di Antonio Conte in diretta

Dopo oltre due settimane di attesa, finalmente l’Inter torna a giocare in campionato. La formazione nerazzurra, che aveva saltato l’ultimo impegno di campionato a causa del rinvio del match contro il Sassuolo a fronte dei numerosi casi Covid-19 che erano venuti fuori ad Appiano Gentile, se la dovrà vedere domani sera alle 20.45 al Dall’Ara contro il Bologna in una trasferta non semplice. Rientrati tutti i nazionali a disposizione, resta comunque apprensione per le condizioni dei tre calciatori provenienti dalla Nazionale Italiana, per via del focolaio che pare essersi creato negli ultimi giorni nel ritiro degli Azzurri.

Il resto della rosa sarà quasi tutta a disposizione, eccetto Vidal ancora alle prese con il recupero dopo l’intervento chirurgico al menisco, e D’Ambrosio ancora positivo al Covid. Ci saranno sia Samir Handanovic che Matias Vecino ormai pienamente recuperati dopo il virus. Anche de Vrij – negativo da un solo giorno – potrebbe essere convocato, ma le sue condizioni non sono ancora ottimali e dovrebbe partire dalla panchina.

In attesa di tutto ciò, a partire dalle 13.45 tutti collegati con Passione Inter per seguire in diretta la cronaca testuale delle parole che Antonio Conte pronuncerà nella proverbiale conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Inter.

