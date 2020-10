Sorteggi Champions League, il simulatore grazia l’Inter: ma sulla strada di Conte c’è Icardi

Cresce l’attesa per i sorteggi dei gironi di Champions League, in programma quest’oggi a Ginevra (COME SEGUIRLI IN DIRETTA). L’appuntamento è fissato alle ore 17.00 con l’Inter di Antonio Conte che è inserita in terza fascia.

Come ogni anno, la redazione di Passione Inter si è sbizzarrita facendo ricorso all’intramontabile simulatore. Un sorteggio davvero benevolo per Conte, accoppiato nel girone G con Paris Saint Germain, Shakhtar e Midtjylland.

L’incrocio con il grande ex Mauro Icardi, la nuova sfida contro lo Shakthar dopo la manita rifilata nella semifinale di Europa League, la prima volta della squadra danese nata solo 21 anni fa.

