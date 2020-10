Benevento-Inter, le pagelle di Sanchez: “Immarcabile, non lo ferma nessuno! Arma in più per Conte”

Alexis Sanchez on fire. Il Niño Maravilla ha confermato con il Benevento quanto di buono fatto vedere con la Fiorentina. Gli è mancato solo il gol ma ancora una volta l’ex Manchester United si è reso protagonista di giocate davvero spettacolari. Una prestazione rimarcata stamani anche dai principali quotidiani sportivi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7,5 – “Perché non ci sia il suo nome nel tabellino è un mistero gaudioso. Il movimento a scendere sotto Lukaku tra le linee non viene mai letto: così è immarcabile”.

TUTTOSPORT 7,5 – “Meriterebbe il gol per le giocate di qualità. Mette lo zampino nel primo e terzo gol, assist per il 5-1. Giocatore ritrovato, sarà un’arma in più”.

CORRIERE DELLO SPORT 7,5 – “Molto vivo. Ispira l’azione dell’1-0, aggiunge la finta sul raddoppio e l’assist per il 5-1. Arretra per giocare il pallone, non si ferma mai, ma soprattutto… non lo fermano mai”.

