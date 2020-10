Social – Sorteggi Champions League, Conte pesca il Borussia. L’ex Lazaro: “Ci vediamo Inter”

Valentino Lazaro, ex giocatore dell’Inter, ora al Borussia Mönchengladbach, squadra che l’Inter incontrerà in Champions League, insieme al Real Madrid e allo Shakhtar Donetsk. Lazaro, quindi, incontrerà la sua ex squadra e per l’occasione ha pubblicato sui social un post con le squadre del girone. Questa la storia pubblicata su Instagram: “Ci vediamo Inter“.

Anche su Twitter, il calciatore ha pubblicato uno stato: “Che sorteggio! Ci vediamo Inter, avanti Borussia”.

