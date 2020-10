Inter, è fatta per Darmian: domani le visite mediche

Matteo Darmian si prepara a diventare un calciatore dell’Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’esterno del Parma domani sosterrà le visite mediche con i nerazzurri. La società di Viale della Liberazione ha raggiunto l’accordo con il Parma per 2,5 milioni di euro a titolo definitivo. Dopo le visite mediche, l’esterno dovrebbe apporre la firma sul contratto.

L’Inter continua a trattare anche Marcos Alonso, esterno sinistro del Chelsea, che potrebbe arrivare solo nel caso in cui i Blues decidano di cederlo in prestito. Il mercato dell’Inter non è ancora finito e si sogna il colpo Kanté.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<