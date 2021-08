VIDEO – Sorteggio Champions League in diretta e live reaction: il Gruppo dell’Inter

SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE IN DIRETTA E INTER NEWS

Appuntamento speciale con la live di Passione Inter per seguire insieme il sorteggio Champions League per i gironi 2021/2022. Live con i sorteggi, l'analisi del girone dell'Inter, delle altre italiane e il commento sulla Champions League 2021/2022 che sta per partire. A seguire, gli aggiornamenti con il calciomercato Inter e tutte le news.