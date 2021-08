Vidal conferma la permanenza all’Inter: “Sapevo non sarei andato da nessun’altra parte”

Il cileno ha voglia di riscatto

Arturo Vidal , nonostante le voci di mercato fino a qualche settimana fa lo dessero come sicuro partente, rimarrà con ogni probabilità all' Inter . L'ottimo impatto avuto contro il Genoa , dove in 20 minuti ha siglato un goal ed un assist, è senza dubbio un segnale importante, la riprova della grande voglia di riscatto del centrocampista cileno.

Ai microfoni di TNT Sport, Vidal ha infatti ribadito la propria volontà di dare il massimo con i colori dell'Inter: "Volevo tanto rimanere qui, continuare a vestire la maglia nerazzurra. L'anno scorso ho avuto alcuni problemi che mi hanno impedito di esprimermi come volevo, al meglio. Questa stagione però voglio aiutare la squadra dando il massimo, cercherò di far andare diversamente le cose. Non so perché i media insistessero tanto sul mio addio, io ho sempre saputo sarei rimasto. Mi sto allenando bene, così da poter aiutare al meglio i compagni".