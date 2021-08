Social – Dzeko risponde alle domande dei tifosi: “Il mio goal più bello? Il prossimo”

Il bosniaco si è intrattenuto qualche minuto con i fan su Instagram

Sul profilo Instagram ufficiale dell' Inter , Edin Dzeko sta rispondendo in questi minuti alle domande dei tifosi. Ecco le sue parole in risposta alle domande più interessanti dei seguaci nerazzurri:

"Non ho pensato ancor a quanti goal penso di segnare con l'Inter, ma sicuramente voglio fare bene e far vincere la squadra, che è la cosa che viene prima di tutto. Il mio goal più bello? Ne ho segnati tanti, ma per me il migliore è sempre il prossimo".