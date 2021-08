UFFICIALE – Joaquin Correa è un nuovo calciatore dell’Inter

Il Tucu pronto a partire per Verona

Finalmente, dopo un lungo corteggiamento, Joaquin Correa è un calciatore dell' Inter . Come per Dzeko , anche per l'argentino vale l'adagio "buona la terza", visti i due tentativi di portarlo a Milano falliti negli anni scorsi.

La Lazio infatti, sul proprio sito ufficiale, in attesa del comunicato dell'Inter, ha confermato la cessione del "Tucu", tramite un prestito con obbligo di riscatto per l'ammontare di 31 milioni complessivi. Il ragazzo oggi abbraccerà già i nuovi compagni nell'allenamento della vigilia e domani partirà con Verona insieme al gruppo. Questo il comunicato biancoceleste:

"La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, per una stagione sportiva, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joaquin Carlos Correa, alla F.C. Internazionale S.p.A. per un corrispettivo di Euro 5.000.000,00 + IVA pagabile in una annualità, oltre a un corrispettivo variabile di Euro 1.000.000,00 + IVA legato a risultati sportivi, pagabile in una annualità. F.C. Internazionale S.p.A. avrà l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva al verificarsi della condizione sospensiva apposta, dietro versamento del corrispettivo di Euro 25.000.000,00 + IVA pagabili in tre annualità".