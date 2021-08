Sorteggi Champions League, l’algoritmo “spoilera” i gironi: gruppo di ferro per l’Inter

Dea bendata benevola con Juventus e Atalanta, dispettosa con Inter e Milan

Pietro Magnani

Torna finalmente la Champions League, la competizione per club più affascinante d'Europa e, probabilmente, al mondo. Alle 18 a Istanbul le 32 squadre qualificatesi ai gironi, tra cui Inter, Juventus, Atalanta e Milan, conosceranno il proprio destino. Ogni squadra verrà inserita in un gruppo da 4 e, eccezion fatta per i club proveniente dallo stesso paese o fascia, potrà fronteggiare chiunque. Sarà infatti il caso a decretare chi pescherà un girone di ferro e chi uno più abbordabile.

L'Inter, dopo tanti anni, è finalmente testa di serie, in prima fascia, avendo vinto lo Scudetto. Mai come in questa stagione però la seconda fascia è ricca di insidie e sfidanti di rango: Real Madrid, Barcellona, Manchester United, Liverpool e PSG su tutte. Per stemperare l'attesa e la tensione del sorteggio, che noi di Passione Inter seguiremo in diretta insieme a voi su Youtube, abbiamo utilizzato un algoritmo apposito per simulare un sorteggio verosimile e creare dei gruppi plausibili. Come è andata? Beh, all'Inter non benissimo.

Nella nostra simulazione infatti, nonostante la partenza dei nerazzurri dalla fascia più alta, l'esito è stato un girone di ferro. L'Inter infatti ha pescato Liverpool, Lipsia e Club Brugge. Insomma una grande europea come il Liverpool e una forza emergente e sempre pericolosa come il Lipsia, con il Brugge come mina vagante. Un gruppo tutt'altro che semplice e da prendere sotto gamba. Piccolo spoiler però: al Milan, almeno in questa simulazione, è andata molto molto peggio. Certo si tratta solo di una simulazione: la speranza è che per l'Inter le cose possano essere molto più semplici di cosi, anche se in una competizione come la Champions League nessun avversario va sottovalutato.

Di seguito l'elenco completo dei gironi risultati dalla nostra simulazione:

GRUPPO A

BAYERN MONACO

PSG

BENFICA

MILAN

GRUPPO B

MANCHESTER CITY

SIVIGLIA

AJAX

SHERIFF

GRUPPO C

LILLE

REAL MADRID

SHAKHTAR DONETSK

YOUNG BOYS

GRUPPO D

SPORTING LISBONA

JUVENTUS

ZENIT SAN PIETROBURGO

WOLFSBURG

GRUPPO E

ATLETICO MADRID

MANCHESTER UNITED

SALISBURGO

MALMOE

GRUPPO F

INTER

LIVERPOOL

LIPSIA

CLUB BRUGGE

GRUPPO G

CHELSEA

BARCELLONA

PORTO

BESIKTAS

GRUPPO H

VILLAREAL

BORUSSIA DORTMUND

ATALANTA

DINAMO KIEV