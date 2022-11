Il sorteggio degli ottavi di Champions League LIVE: scopri l’avversaria dell’Inter

Tutto pronto a Nyon per i temuti sorteggi degli ottavi di finale di Champions League. L'Inter, che è stata fin troppo sfortunata già ai gironi, spera in un'urna leggermente più benevola rispetto alle ultime pescate. Certo partendo dalla seconda fascia non sarà impresa facile, soprattutto con Manchester City e Real Madrid in agguato. Ecco il sorteggio live, con l'avversaria dell'Inter e tutti gli altri accoppiamenti degli ottavi.