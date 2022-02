Vidal, Vecino o Gagliardini: qual è la scelta migliore per sostituire Barella col Liverpool?

L'espulsione rimediata da Barella contro il Real Madrid lo metterà fuori gioco per andata e ritorno degli ottavi di Champions League contro il Liverpool. Una "mazzata" dal punto di vista tecnico molto difficile da gestire per Simone Inzaghi. Nessuna delle alternative in rosa infatti offre il dinamismo necessario per sopperire alla sua assenza e arginare il gioco asfissiante dei Reds. Ma, vista la situazione obbligata, chi è la migliore alternativa per sostituire il numero 23?