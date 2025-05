Spalletti cerca l’anti-Haaland e cambia idea su Acerbi

La finale di Champions League ormai alle porte metterà un punto importante sulla stagione dell’Inter, ma non sarà di certo l’ultimo impegno dei nerazzurri nel prossimo mese. Prima ancora dell’inedito Mondiale per Club, diversi giocatori dovranno rispondere alle convocazioni delle proprie nazionali.

Tra questi potrebbe esserci anche Francesco Acerbi, anche se la decisione è ancora in dubbio. Il commissario tecnico, Luciano Spalletti, infatti, l’avrebbe inserito nella lista dei pre-convocati nelle scorse settimane, ma ora potrebbe aver cambiato di nuovo idea.

Come riferito dal Corriere dello Sport, il ct sta cercando un giocatore in grado di contenere Haaland nel delicato scontro dell’Italia in casa della Norvegia, valido per le qualificazioni Mondiali. Per questo motivo, il nome di Acerbi era tornato di moda, avendolo già annullato due volte con la maglia dell’Inter.

Tuttavia, scrive sempre il quotidiano romano, Spalletti sembra aver cambiato di nuovo idea: a oggi, infatti si propende verso la non convocazione. Nonostante uno spiraglio rimanga comunque aperto, il ct sembra orientato a non voler tornare sui suoi passi, dopo che in passato aveva escluso il difensore per questioni anagrafiche.