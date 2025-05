Braccio di ferro Inter-Juve per il BOMBER: ECCO la prima offerta

Prosegue il duello a distanza tra Inter e Juventus sul mercato in vista della prossima estate. Le due società si stanno già rivelando tra le più attive in Italia per una ragione di base: il prossimo giugno, sia bianconeri che nerazzurri, saranno gli unici due club del campionato di Serie A a partecipare alla nuovissima edizione del Mondiale per Club.

Da qui il forte interesse delle due rivali ad accelerare sul mercato così da poter ufficializzare i primi colpi nella finestra extra di inizio giugno, introdotta quest’anno per la prima volta dalla Fifa. Tra gli obiettivi di mercato, non mancano i profili condivisi sulle agende dei dirigenti di Inter e Juventus. Tra questi, spicca il nome di un parametro zero di lusso come Jonathan David, in scadenza di contratto con il Lille a fine giugno.

Stando a quanto riferito da Tuttosport, entro le prossime due settimane potrebbe arrivare la sterzata decisiva da parte della Juventus per il canadese. Dai bianconeri è pronta un’offerta da cinque milioni di euro netti a stagione, più un bonus alla firma da 6-7 milioni di euro. Cifre che in realtà non si allontanano troppo da quelle circolate nelle scorse settimane anche dalle parti di Viale della Liberazione.

L’impressione è che, dinnanzi alla concorrenza molto elevata anche da parte di big straniere, ad avere la meglio sarà il club che – oltre a presentare la proposta economica più conveniente – riuscirà a battere tutti sui tempi. Da verificare, infine, se il Lille sarà disponibile a liberare in anticipo David prima della scadenza del 30 giugno, eventualmente incassando un minimo riconoscimento per l’uscita del classe 2000.