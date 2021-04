VIDEO – Spezia-Inter 1-1, non basta il pareggio di Perisic: gli highlights del match

Le azioni salienti del pareggio maturato ieri sera nel turno infrasettimanale

Avrebbe probabilmente meritato qualcosa in più l'Inter di Antonio Conte che ieri sera si è dovuta accontentare al triplice fischio di un solo punto contro lo Spezia. La formazione nerazzurra ha pagato soprattutto una mezza papera di Samir Handanovic e tantissimi errori sotto porta di Romelu Lukaku, decisamente non in una delle sue serate migliori. Rivediamo dunque il riassunto di Spezia Inter negli highlights in basso: