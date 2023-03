Consolidare il secondo posto, ma con un occhio alla Champions. L’Inter si presenta al Picco di La Spezia con questo obiettivo. Di fronte la squadra di Semplici, alla ricerca di punti importanti per allontanarsi dalla pericolosissima zona retrocessione, ora distante solo tre lunghezze. Ma i nerazzurri non possono sbagliare: sia per tenere salda la seconda posizione in classifica sia per arrivare nel migliore dei modi all’appuntamento di martedì con il Porto.

Nonostante si avvicini questa sfida cruciale, che può valere una stagione, secondo La Gazzetta dello Sport Inzaghi non sembra intenzionato a fare turnover. Confermato quindi in attacco l’insostituibile Lautaro, mentre al suo fianco è previsto il ritorno tra i titolari di Lukaku, favorito su Dzeko. Sulla sinistra ancora spazio a Gosens, in netta ripresa nelle ultime partite, anche se Dimarco torna tra i convocati. In mezzo si prospetta un turno di riposto per Calhanoglu, con Brozovic al suo posto e il duo: Barella-Mkhitaryan a completare il reparto. Per quanto riguarda gli infortunati, invece, mister Simone Inzaghi ha portato un aggiornamento in conferenza: Skriniar è ancora fuori e sembra destinato a rientrare nella trasferta portoghese, e anche Correa, nonostante una parte di allenamento con il gruppo, non partirà per La Spezia.