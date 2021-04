Le probabili formazioni di Spezia-Inter: due ballottaggi per Conte, c’è Hakimi

Le probabili scelte di Italiano e Conte in vista del match in programma questa sera

Conte punta ancora sul 3-5-2 e sui titolarissimi. Davanti a capitan Handanovic, spazio al trio Skriniar-de Vrij-Bastoni. A centrocampo Brozovic in cabina di regia, Barella ed Eriksen ai suoi lati: Hakimi sulla destra, Perisic favorito su Darmian per la corsia opposta. In avanti spazio alla LuLa, anche se Sanchez insidia Lautaro per una maglia da titolare.