Zhang in Italia ad inizio maggio! Stipendi ok entro aprile, poi altri 60 milioni: le tappe

Il presidente dell'Inter non vuole perdersi i festeggiamenti per lo scudetto

Steven Zhang è pronto a sbarcare a Milano. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente dell'Inter è atteso in Italia nella settimana che va dal 1 al 9 maggio, ma non è da escludere un cambio di programma qualora lo scudetto arrivasse prima. E ci sono novità importanti per il club nerazzurro.