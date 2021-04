Spezia-Inter, Sensi (Inter TV): “Abbiamo un obiettivo troppo grande, mi aspetto una gara tosta”

Le parole del calciatore nel pre-partita dell'infrasettimanale di oggi

Dopo 48 ore polemiche per via della bufera esplosa intorno al progetto della Superlega, si torna a parlare di campo con l'Inter che questa sera dalle 20.45 farà visita allo Spezia. La formazione di Antonio Conte ha bisogno di tornare alla vittoria dopo il pareggio ottenuto a Napoli, in modo da poter mantenere un vantaggio di sicurezza sul Milan ed avvicinarsi ulteriormente al grande obiettivo scudetto. Sarà dunque fondamentale per la squadra nerazzurra riuscire a tenere a distanza le voci delle ultime ore e catalizzare tutta l'attenzione esclusivamente sul match di stasera.