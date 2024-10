SQUALIFICA Conceicao per simulazione: la decisione UFFICIALE

Dopo l’espulsione incassata nell’ultima giornata di campionato per doppia ammonizione nel match contro il Cagliari, è arrivata la decisione ufficiale del giudice sportivo nei confronti di Francisco Conceicao.

L’attaccante portoghese, infatti, era stato punito dal direttore di gara per simulazione in area di rigore nei minuti finali dell’incontro pareggiato dalla Juventus. A tal proposito, c’era grande attesa in merito alla durata della squalifica considerato il calendario di Serie A che vedrà i bianconeri giocare nelle prossime due giornate contro Lazio e Inter.

Come riportato dal dispositivo del giudice sportivo, si è deciso di infliggere a Conceicao una giornata di squalifica e una multa pari a due mila euro. Il portoghese, dunque, dovrà saltare la sfida contro i biancocelesti e tornerà regolarmente a disposizione per il derby d’Italia Inter-Juventus.

Sospiro di sollievo per Thiago Motta che in avanti contro i nerazzurri potrebbe dover rinunciare a Nico Gonzalez, fuori per un problema muscolare rimediato nella sfida con il Lipsia.

Tra le altre sanzioni comunicate dal giudice sportivo, anche una stangata nei confronti di Theo Hernandez. Al terzino del Milan, espulso al termine della gara persa con la Fiorentina, sono state assegnate due giornate di squalifica per aver “più volte ed in maniera scomposta rivolto una critica gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara”.