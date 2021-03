Sky – Squalifica Conte, il sistema della Lega aveva omesso la diffida: il retroscena

Per qualche parola di troppo riferita all’arbitro Mariani al 12′ del primo tempo nella sfida contro l’Atalanta, Antonio Conte ha dovuto ricevuto un pesantissimo cartellino giallo che gli farà saltare il prossimo impegno di campionato. Il tecnico dell’Inter difatti era diffidato, nonostante sull’elenco diffuso giornata dopo giornata dalla Lega Serie A non compariva il suo nome. Nella giornata di ieri, però, il giudice sportivo ha confermato il turno di squalifica per la gara contro il Torino per via della quinta sanzione accumulata. A svelare cosa in realtà sia successo, ci ha pensato quest’oggi Sky Sport.

Sostanzialmente vi sarebbe stato un vizio di forma per quanto riguarda la squalifica di Antonio Conte. Il sistema elettronico della Lega, che generalmente segnala ai club la situazione disciplinare dei tesserati partita dopo partita, dopo il giallo – arrivato prima del rosso – mostrato al tecnico dell’Inter contro l’Udinese, non aveva riportato la diffida dell’allenatore. In realtà, Conte era effettivamente a quattro cartellini gialli e con il quinto arrivato contro l’Atalanta ha fatto scattare la squalifica per Torino.

