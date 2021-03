The Telegraph – Derby di Londra per Hakimi: Arsenal e Chelsea sulla freccia di Conte

L’edizione odierna del tabloid brittanico The Telegraph parla di Achraf Hakimi. A soli 22 anni, il marocchino è già diventato uno dei giocatori più rappresentativi dell’Inter di Antonio Conte. Fedele ad ogni aspettativa, l’ex Borussia Dortmund ha collezionato 6 gol e 5 assist, attirando così l’attenzione dei principali club europei.

Non solo il Real Madrid, che medita e sogna di riportarlo al Bernabéu, ma anche due noti club inglesi, come Arsenal e Chelsea. Entrambi i club stanno analizzando con attenzione la situazione economica dell’Inter, che a causa di problemi finanziari, potrebbe essere costretta a vendere uno dei suoi top player per riassestare i suoi bilanci.

