Squalifica ufficiale: il Bomber salta Lazio-Inter

Questa sera inizierà ufficialmente la sedicesima giornata del campionato di Serie A con il primo anticipo tra Empoli-Torino. Per quanto riguarda l’Inter, invece, dovremo attendere lunedì sera per il big match in programma in trasferta contro la Lazio.

Una sfida di altissima classifica contro una squadra decisamente in salute. Negli ultimi tre incontri tra Coppa Italia, campionato ed Europa League, la squadra di Baroni ha ottenuto tre successi di fila: due volte consecutive contro il Napoli e l’ultima, ieri sera, contro l’Ajax.

Una formazione che sta sorprendendo in Serie A e che Simone Inzaghi conosce particolarmente bene. In vista della gara contro l’Inter, i biancocelesti potranno peraltro contare su tutti i propri effettivi in virtù dei rientri di Vecino e Romagnoli, entrambi reduci da infortuni ma convocabili contro i nerazzurri.

L’unico assente in vista di Lazio-Inter per la squadra di Baroni, dunque, sarà il solo Taty Castellanos. Il bomber argentino, che sta facendo benissimo in questa stagione, sarà fuori per squalifica dopo aver rimediato la quinta ammonizione nell’ultimo turno con il Napoli. Al suo posto, con ogni probabilità, sarà Noslin a guidare l’attacco biancoceleste.