Stankovic beffa il Milan al 93′: la Stella Rossa pareggia nel finale

Dejan Stankovic, ex centrocampista dell’Inter e attuale allenatore della Stella Rossa, beffa il Milan nel finale dell’andata dei sedicesimi di Europa League. La squadra dell’ex nerazzurro ha saputo tenere testa ai rossoneri e nei minuti di recupero del secondo tempo, nonostante l’inferiorità numerica, ha saputo riacciuffare un pareggio che sa di vittoria per la squadra serba.

Stankovic è uno che quando vede i colori rossoneri si infuoca e la partita contro il Milan di stasera ne è stata una prova. La Stella Rossa ha affrontato i rossoneri in maniera attendista, occupando molto attentamente ogni zona del campo e ripartendo in contropiede. L’Inter si prepara quindi ad affrontare un Milan reduce da un pareggio che sa di amaro perché non solo è arrivato nei minuti finali, ma i rossoneri non hanno saputo riscattare la sconfitta contro lo Spezia. Pioli dovrà fare anche i conti con l’infortunio di Bennacer procuratosi durante la partita di stasera. Il giocatore è in forte dubbio per il derby contro l’Inter.

VERSO MILAN-INTER, INFORTUNIO PER BENNACER