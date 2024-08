STOP Lautaro, nessun dubbio per l’Inter: ecco quando rientra

Rientrato in anticipo dalle vacanze, Lautaro Martinez si è subito messo al all’opera per essere in forma in poco tempo, con l’Inter che è stata costretta a spremerlo per oltre 90 minuti nella prima di Serie A contro il Genoa. Un carico di lavoro importante che gli ha causato un affaticamento muscolare.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Toro ha accusato il primo fastidio giovedì, per poi saltare ieri l’allenamento con la squadra. In ogni caso, il capitano è rimasto in ritiro con i suoi compagni in vista dell’esordio a San Siro contro il Lecce.

In ogni caso, le sue condizioni non sembrano preoccupare troppo l’Inter: Lautaro continuerà a lavorare a parte per sciogliere l’affaticamento muscolare e in un paio di giorni dovrebbe tornare a piena disposizione. Secondo la Rosea, non ci sarebbero dubbi sulla sua presenza nel match di venerdì 30 agosto, contro l’Atalanta.