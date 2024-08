Nuovo allarme Inter: Inzaghi perde un big per infortunio

Brutte notizie in casa Inter alla vigilia del match casalingo di domani sera contro il Lecce. In occasione della rifinitura in programma questo pomeriggio a San Siro, infatti, non si è allenato un titolarissimo della formazione nerazzurra.

Come riportato da Sky Sport, Lautaro Martinez non ha partecipato alla seduta di questo pomeriggio per un affaticamento muscolare agli adduttori. Il Capitano nerazzurro sarà rivalutato nella giornata di domani, ma rischia chiaramente il forfait. Sarà Inzaghi a decidere se portare l’argentino o meno in panchina.

A questo punto, crescono le quotazioni di Mehdi Taremi per far coppia dal primo minuto con Marcus Thuram.