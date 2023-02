Accadde Oggi – 10 Febbraio 1991: Klinsmann “Torero” abbatte il Torino

A decidere la sfida con i granata è proprio il biondo centravanti tedesco, già campione del Mondo a Italia 90: un gol di pregevole fattura il suo, una finta di destro che si trasforma in un dribbling sull'ultimo uomo e un sinistro al fulmicotone per l'1-0. Una rete per una vittoria importante, per restare in vetta in un campionato perso con molti rimpianti, in una stagione in cui l'Inter si è consolata comunque con la vittoria della Coppa Uefa, la prima della storia