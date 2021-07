Accadde oggi, 14 luglio 2019: buona la prima per l’Inter di Conte, Sensi e Brozovic stendono il Lugano

L'era di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter si apre il 14 luglio 2019 con la sfida amichevole che vede i nerazzurri sfidare il Lugano nella Casinò Cup.

La stagione 2019/2020 si apre con l'arrivo sulla panchina dell'Inter di Antonio Conte . Il tecnico leccese ha un obiettivo ben chiaro in mente: quello di riportare l'Inter sul tetto d'Italia e ci riesce al suo secondo anno in nerazzurro.

La prima stagione di Conte da allenatore dell'Inter si apre sul terreno di gioco il 14 luglio del 2019: allo stadio Cornaredo di Lugano, infatti, va in scena la Casinò Cup che vede la squadra nerazzurra sfidare i padroni di casa del Lugano. Per la sua prima sulla panchina della Beneamata Conte schiera la squadra con quello che diventerà il modulo di riferimento: vale a dire il tanto amato 3-5-2. In porta c'è Handanovic, mentre il terzetto difensivo è formato da D'Ambrosio, de Vrij e Skriniar. Sugli esterni spazio a Candreva e Perisic (che poi sarà ceduto al Bayern Monaco), mentre la cerniera di centrocampo è formata da Gagliardini, Brozovic e dal nuovo acquisto Sensi. La coppia d'attacco, invece, è formata da Longo ed Esposito.