Il Sole 24 Ore – Suning lavora per rifinanziamento: obiettivo 400 milioni

La società nerazzurra avrebbe nominato advisor Rothschild per l'operazione

La famiglia Zhang, sotto la supervisione di Steven, sta lavorando per mettere in sicurezza la situazione finanziaria dell'Inter. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, l'idea di prendere in considerazione offerte per il club nerazzurro sembra essere più concreta. Ma prima, c'è bisogno di rifinanziare le casse del bond della società: dopo aver ricevuto i 250 milioni di euro da parte di Oaktree, Suning dovrà procedere con il rifinanziamento in scadenza nel 2022 (per complessivi 375 milioni). La famiglia di Nanchino punta più in alto: circa a 400 milioni di euro e avrebbe nominato come advisor Rothschild per l'operazione finanziaria.